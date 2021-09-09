總經與市場分析：

回顧近期美國就業數據，截至8月28日當周初領失業救濟人數為34萬人，截至8月21日當周續領失業救濟人數為274.8萬人，初領及續領失業救濟人數兩數據都續創2020年3月14日以來新低。另8月非農就業人數增加23.5萬人，則是大幅低於市場預期，不過7月則是由94.3萬人上修至105.3萬人，6月由93.8萬人上修至96.2萬人。

雖然美國8月就業報告不如預期，但單一月份的就業數據仍不足以判斷就業復甦是否受到Delta疫情的影響，特別是9月初聯邦失業補助加碼到期、新學期開始之後學校全面復課等因素有望刺激新增就業回溫，但8月非農新增就業大幅降溫，幾乎已將美國聯準會（Fed）9月宣布縮減購債的機率完全歸零。

市場推測，Fed比較有機會在9月FOMC會議的聲明稿表示，就業復甦持續取得進展但仍有短期變數，並將等到10月初公布的9月就業報告，以評估學校復課後對就業復甦的挹注，預期11月FOMC會議才會宣布縮減購債。

台股投資方向：

加權指數在外資大幅度回補下彈升到季線附近，日KD指標來到相對高檔，加上回到前波高點附近，短期相對較易有壓，進入16,500～17,500點之間箱型整理，8日指數再回落季線下。

操作上，電子股由於終端需求出現雜音，類股表現較為分歧，IC設計以高價股、高速傳輸族群較為一致，反映在電子股2021年基期墊高，2022年產業還是正向看待，並且具備上游代工漲價反映予客戶的能力。

至於，傳產股方面，塞港情況依舊嚴峻，雖然貨櫃運價持續走升，不過在缺乏資金、缺乏青睞下，股價仍受到壓抑量縮整理，同時在進入傳統運輸旺季，運輸緊俏也從海運蔓延到空運，特別是先前中國機場禁止過夜令，多數貨物轉進台灣作為中轉，導致桃園機場短期貨量大幅增加，經營台灣唯一自貿港區的遠雄港受惠最深。

短線來看，北部空運倉儲理貨共有四家業者，其中永儲將於2021年底結束營運，而在華儲及榮儲主要配合自家航空公司，遠雄港有機會吸納其釋放出的大多數需求；另外，自8月開始加收的X光機檢驗費用，受到先前越南豬肉走私問題，來自於政府加強查緝壓力，可望加快全面徵收的速度，皆為短線營運升溫的動能。

中線來看，中美貿易戰、反送中後，香港中轉貨量需求開始轉往周邊其他國家，桃園機場在2020年貨量創下新高後，上半年成長達到30％，大幅優於香港機場的11.8％，在中美關係未見改善下，預期未來持續轉移趨勢將不易改變；遠雄港2022年將有貨運站及加值園區二期落成加入貢獻，除租金收益外同時在理貨量上也將具備加乘效果，值得持續追蹤。

(時報資訊)