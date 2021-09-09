新冠疫情一波未平一波又起，拖累台股8日盤中一度大跌逾200點，櫃買指數更重挫近2％，短打資金「腳底抹油」，所幸在低接買盤進場馳援下，尾盤跌幅收斂，關注在此波籌碼換手過程中，已有茂達（6138）、威剛（3260）等15檔上演破底翻走勢，終場股價走高收紅，率先露出反彈曙光。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，Delta變種病毒席捲而來，引發市場恐慌情緒再起，美股也因擔憂Delta變種病毒威脅經濟復甦腳步、大型投行下調美GDP預估等因素收黑，調節賣壓一湧而出。但從先前經驗來看，疫情對股市影響程度已愈來愈小，若沒有進一步擴散消息傳出，以及美科技股仍屬強勢，台股信心有望逐步回升。

觀察8日盤面上率先止跌回穩，股價雖一度跌破前波低點，但終場逆勢收紅的各股共有15檔，包括茂達、威剛、晶相光、統一證、橋椿、錩新、加百裕、上揚、宜鼎、日馳、廣錠、三顧、擎邦、東林、雅茗-KY，主要以電子股居多。

法人分析，上述15檔個股大多數先前都傳出產業利空訊息，或是近期營收表現不如預期，導致股價提前回檔整理，而隨著評價回到相對低點，反而吸引低接買盤進場布局，例如部分IC設計、記憶體及電池儲能相關等族群。在大盤領跌情況下逆勢收紅，醞釀短線反彈機會。

茂達8月營收6.35億元，較2020年同期成長32.6％，月增15.7％，創下歷史新高，先前受到中大尺寸面板需求展望保守，以及NB、平板等出貨動能趨緩，遭投信法人大舉減碼，惟8日賣超動作略見趨緩，股價開低觸及140.5元低點後反彈，終場上漲1.68％，收在151元。

凱基投顧董事長朱晏民認為，下半年多空消息紛雜，左右市場情緒，資金面主要來自Fed縮減購債動作，而產業部分電子族群近期雜音較多，仍有待市場進一步釐清消化，導致個股波動度明顯放大，股價位階成為盤面重要觀察指標，類股輪動情況下，不宜過度追價。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意