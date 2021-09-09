為創造疫後零接觸商機，逆勢拓展國際市場，新北市政府於9月7日以全視訊方式舉辦「2021新北市國際視訊採購商洽會」，聚焦「運動科技」、「防疫科技」、「5G/AIoT（人工智慧物聯網）」及「綠色能源」四大產業。侯友宜市長也化身產業購物主持人，現場推薦13項歷年熱銷、以及近期詢問度高的產品，盼帶領業者突破疫情困境，搶占全球後疫新商機。
新北市市長侯友宜表示，國際採購商洽會今年邁入第九個年頭，去（109）年首度以虛實並進方式辦理活動，成功締造18.5億佳績。今年則是在東京奧運和全國運動會兩大運動賽事之間，串聯新北運動與資通訊產業優勢，首度將「運動科技」納入商洽主題，並且以全視訊的方式舉辦媒合商洽活動，總計邀集13國、36家海外買家與150家國內業者商洽對接，預估至少創造12億以上媒合成效。期望在後疫情時代，仍能結合國際趨勢與新北產業優勢，帶領業者持續拓展國際市場，一起突破疫情帶來的困境。
經發局表示，本次採洽會為期兩天，總計邀請包含美國、巴西、英國、希臘、義大利、澳洲、日本、韓國、新加坡、越南、印度、斯里蘭卡及中國大陸等13國買主參與，其中包含越南龍頭電信業者（Viettel Group）、日本七大綜合商社之一的住友商事株式會社，以及全球前十大IT服務供應商富士通株式會社等。
另外，新加坡買主Intrawave Pte Ltd.與Arete M Pte Ltd.都極重視台灣資通訊產業能量，希望藉由本次機會找到LTE、5G行動設備及物聯網解決方案的長期合作夥伴，共同攜手布局5G市場。
(時報資訊)