全球知名生技製藥企業安進在台成立近六年，於9月6日宣布在2021亞洲指標性人力資源獎項《2021 HR Asia Award》豐碩成果。台灣安進已連續三年榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」肯定，經歷全球新冠肺炎爆發及日前台灣疫情升溫三級警戒，此次獲獎意義非凡。

台灣安進總經理李宜真表示，台灣安進始終秉持以人為本的承諾，全方面體現對員工的關懷照顧，不僅致力員工的健康與福利，更進而提升組織敏捷性，並驅動創新。三度蟬聯獲獎備感榮幸，除感謝HR Asia的再次肯定，更要把此項殊榮歸功於台灣安進每一位同仁。

2021年亞洲權威性人力資源雜誌《HR Asia》以嚴謹的全面評估模式，針對企業員工與雇主之真實感受進行調查。2021年近300家角逐企業中，共有94家台灣企業獲得亞洲最佳企業雇主獎，其中台灣安進更是連續三度蟬聯。根據評鑑結果，台灣安進於組織核心、員工個人及團隊等三大評分指標，皆大幅領先業界平均。同時，呼應亞洲最佳企業雇主獎，台灣安進在全球安進員工調查，也在人才工作輪調、工作效能與執行力三大面向的表現勝出，優於全球各分公司。

台灣安進人力資源處長張琇琳指出，公司同仁是打造台灣安進成為最佳企業雇主的基石，連續三年榮獲最佳雇主的殊榮，更看見同仁對於公司的認同和肯定。台灣安進傾力支持所有匯聚安進的菁英，提供完善的學習成長計畫、多元豐富的職涯發展，努力打造台灣安進成為亞洲的人才育成中心。

李宜真總經理強調，連續三年最佳企業雇主的榮耀證明台灣安進已成為企業典範的堅強實力。感謝同仁徹底體現安進價值，並為病患創造價值。展望未來，台灣安進將持續耕耘，多元布局，並強化人才發展策略，打造安進成為人才之最佳職場，和員工攜手邁向2025願景，共創高峰。

(時報資訊)