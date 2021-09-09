受惠於高階伺服器、高階網通等產品出貨持續放量，金像電（2368）8日公布八月營收再創單月歷史新高，24.44億元、月增5.42％、年增11.27％，累計前八月營收達169.27億元、年增7.62％，續創歷年同期新高。

展望下半年金像電表示，雖然大環境有疫情、長短料等不確定因素得持續觀察，不過客戶客戶需求依舊強勁，第三季訂單接滿，能見度也已經達第四季，看好旺季效應及高階產品出貨持續增量，對於後市營運維持審慎樂觀看法。

法人表示，金像電今年以來受惠WFH帶動筆電出貨暢旺，以及伺服器新平台推出正式拉貨，第二季產能將盡滿載，下半年受惠高階伺服器板增加，產品組合優化帶動營收表現更近一步成長。

由於高階產品規格升級，其所用的PCB板層數也同步增加，對於營收、獲利貢獻有正面助力，法人看好金像電在高階產品比重提升的帶動下，第三季營運有望挑戰再創單季歷史新高。

金像電積極調整產品組合，強攻網通、伺服器等高階產品的策略持續發揮效益，尤其Whitley伺服器新平台、400G交換器是金像電下半年重要的成長動能，法人表示，Whitley轉換加速、下半年出貨優於上半年，400G交換器全年出貨將優於去年，加上筆電需求轉進商務依舊有撐，樂觀看待金像電第三、第四季營運將保持在高峰的水準。

金像電拓展高階產品方向不變，已開始針對Intel下一代平台Eagle Stream開始送樣認證，400G交換器爭取更多新客戶加入，另外金像電亦有開發技術門檻更高的IC測試板，目前有小量出貨給客戶，未來比重若持續放大，將成為金像電另一重要的成長動能。

(時報資訊)

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