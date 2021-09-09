矽晶圓廠合晶（6182）受惠於8吋及6吋矽晶圓供不應求，現貨價及合約價下半年逐季調漲，8月合併營收8.80億元，為單月營收歷史次高。合晶龍潭廠及楊梅廠已滿載出貨，中國鄭州廠新增產能及上海合晶復工，上海晶盟12吋磊晶矽晶圓開始出貨，下半年營運將逐季走高。

合晶公告8月合併營收月增4.7％達8.80億元，較去年同期成長45.3％，為單月營收歷史次高。累計前八月合併營收64.82億元，較去年同期成長34.1％，為歷年同期新高。法人預期合晶第三季營收改寫歷史新高，第四季營收將再締新猷。

展望後疫情時代終將到來，市場普遍預期未來二年半導體景氣將轉趨熱絡，美中貿易衝突導致全球供應鏈重組，半導體晶片因車市回溫，5G及電動車等新領域的需求漸增，合晶已準備好迎接全新一波景氣循環。其中，中小尺寸矽晶圓訂單自今年初已持續湧入，龍潭廠及楊海廠都已滿載，會利用破瓶頸方式提供額外產能。上海合晶復工後產品獲得客戶認證，第二季已量產，鄭州廠已配合客戶需求擴大產能。

在技術研發方面，合晶強化12吋N型低阻矽晶棒成長技術開發，積極建立12吋晶片成型製造研發線，同時也與合作夥伴發展第三代化合物半導體技術，確保合晶在功率元件領域的領先地位。

相較於多數矽晶圓廠產能滿載無法再增加產出，合晶下半年新產能開出可望爭取更多訂單。合晶台灣楊梅6吋矽晶圓月產能年底提升至35萬片，龍潭廠8吋矽晶圓月產能將由30萬片至年底提升至34萬片，中國鄭州廠8吋矽晶圓月產能將由16萬片至年底提升18萬片。

合晶上海松江廠6月重啟量產，月產能規畫為20萬片6吋矽晶圓，預計年底可開出10萬片產量。轉投資上海晶盟已順利跨入12吋矽晶圓，其中，磊晶矽晶圓出貨量到年底提升至7,000～8,000片以上，現有產能可達1萬片產出，至於拋光矽晶圓已開始對客戶送樣認證，最快年底就可進入量產出貨階段。

(時報資訊)

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