無論是大環境或個別產業，印度都是最具吸引力的發展地點，高達7兆美元市場規模、消費者眾多，需要很多元的產品，勞動力充沛，計劃到印度拓展市場，或在印度設立生產基地都能有很好收穫。

印度的民主體制是很大的加分，中央政府在產業政策有主導權，跨國企業在印度的獲利歷年來都遠高於其它市場，印度當地16百萬家的SME、新創團隊，是重要的後續經濟動能。

疫情期間，印度政府提供獎勵，一方面刺激出口，並在外人投資方面加強稅負優惠，以刺激經濟成長，印度的發展潛力很大，非常歡迎台商前往，加入印度的起飛。

(時報資訊)