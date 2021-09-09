無論是大環境或個別產業，印度都是最具吸引力的發展地點，高達7兆美元市場規模、消費者眾多，需要很多元的產品，勞動力充沛，計劃到印度拓展市場，或在印度設立生產基地都能有很好收穫。

　印度的民主體制是很大的加分，中央政府在產業政策有主導權，跨國企業在印度的獲利歷年來都遠高於其它市場，印度當地16百萬家的SME、新創團隊，是重要的後續經濟動能。

　疫情期間，印度政府提供獎勵，一方面刺激出口，並在外人投資方面加強稅負優惠，以刺激經濟成長，印度的發展潛力很大，非常歡迎台商前往，加入印度的起飛。

(時報資訊)

#印度

主要市場指數

紐約道瓊
35031.07 -68.93(0.20%)
04:58
S&P500
4514.07 -5.96(0.13%)
04:58
Nasdaq
15286.64 -87.69(0.57%)
05:16
費半指數
3377.68 -42.05(1.23%)
05:16
日經225
29948.90 -232.31(0.77%)
13:06
南韓KOSPI
3118.19 -44.80(1.42%)
13:06
香港恆生
25822.84 -498.09(1.89%)
13:11
上證指數
3675.11 -0.08(0.00%)
13:11
深圳成指
14575.68 -112.40(0.77%)
13:11
英國FTSE
7095.53 -53.84(0.75%)
09/08
法國CAC
6668.89 -57.18(0.85%)
00:05
德國DAX
15610.28 -232.81(1.47%)
09/08

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