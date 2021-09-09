馬來西亞專注於透過各種投資策略和政策措施，吸引外國與國內的高素質企業投資馬國。根據MIDA公布的統計顯示，馬國2021年第一季總投資金額，較2020年同期成長95.65％，其中外人直接投資金額占總投資額68.11％，成長383.43％，外商主要投資項目為電子與電機、醫療器材等出口導向型和高科技產業，以及基本金屬產品和化工產品等資本密集產業。
馬國著重提升人力素資，數千位馬國學生在台灣學習，是台灣第二大的外籍學生，他們也是潛在的台馬新創事業來源，未來馬國也想在海外投資，把台灣視為IOT、大數據、雲端等先進技術的合作對象。
(時報資訊)
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