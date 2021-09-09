馬來西亞專注於透過各種投資策略和政策措施，吸引外國與國內的高素質企業投資馬國。根據MIDA公布的統計顯示，馬國2021年第一季總投資金額，較2020年同期成長95.65％，其中外人直接投資金額占總投資額68.11％，成長383.43％，外商主要投資項目為電子與電機、醫療器材等出口導向型和高科技產業，以及基本金屬產品和化工產品等資本密集產業。

　馬國著重提升人力素資，數千位馬國學生在台灣學習，是台灣第二大的外籍學生，他們也是潛在的台馬新創事業來源，未來馬國也想在海外投資，把台灣視為IOT、大數據、雲端等先進技術的合作對象。

(時報資訊)

#MIDA #外資

主要市場指數

紐約道瓊
35031.07 -68.93(0.20%)
04:58
S&P500
4514.07 -5.96(0.13%)
04:58
Nasdaq
15286.64 -87.69(0.57%)
05:16
費半指數
3377.68 -42.05(1.23%)
05:16
日經225
29948.90 -232.31(0.77%)
13:06
南韓KOSPI
3118.19 -44.80(1.42%)
13:06
香港恆生
25822.84 -498.09(1.89%)
13:11
上證指數
3675.11 -0.08(0.00%)
13:11
深圳成指
14575.68 -112.40(0.77%)
13:11
英國FTSE
7095.53 -53.84(0.75%)
09/08
法國CAC
6668.89 -57.18(0.85%)
00:05
德國DAX
15610.28 -232.81(1.47%)
09/08

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