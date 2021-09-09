疫情在菲律賓擴散，基於防疫需要封鎖及隔離，政府仍儘量讓廠商生產、商業服務不中斷，菲律賓近年的經濟成長動能仍能維持，估測2021年GDP年增率約5％，2022年可達9％，2021年ICT的活動很多，例如菲國全方位國家產業策略CNIS，是重要的半導體封裝中心，菲國希望未來能形成供應鏈的生態系，在投資加強下促成商業服務的快速成長，這部分期待能和和台灣合作，共同發展軟體業、數位服務等，AI、R&D、智慧城市、供應鏈LOGISTIC，再生能源、電子商務等都是目標要發展的標的。
由於菲律賓製造業供應鏈持續發展，期待與台灣合作開發市場。
(時報資訊)
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