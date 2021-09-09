儘管疫情干擾東協地區，但疫情和經濟發展仍需平衡，數位轉型、創新企業成為新加坡政策重點，並促成消費環境更為綠色友善，例如在地生產食物計畫增加到90％，疫情也讓新加坡數位消費、線上金融、虛實商業整合都有所進步。

　我們科技轉型作法，有些部分和台灣很像。新加坡製造業占GDP比例應維持在20％，未來十年內需把目前產出增長50％，我們的策略不是到找尋低度勞動力生產地，而是提高科技導入，一如生物醫學電子、精密工程子行業快速成長。

　新加坡已成立東南亞製造聯盟 （SMA），為國際製造商搭建工業園區網絡。

(時報資訊)

#製造業 #新加坡 #SMA

主要市場指數

紐約道瓊
35031.07 -68.93(0.20%)
04:58
S&P500
4514.07 -5.96(0.13%)
04:58
Nasdaq
15286.64 -87.69(0.57%)
05:16
費半指數
3377.68 -42.05(1.23%)
05:16
日經225
29948.90 -232.31(0.77%)
13:06
南韓KOSPI
3118.19 -44.80(1.42%)
13:06
香港恆生
25822.84 -498.09(1.89%)
13:11
上證指數
3675.11 -0.08(0.00%)
13:11
深圳成指
14575.68 -112.40(0.77%)
13:11
英國FTSE
7095.53 -53.84(0.75%)
09/08
法國CAC
6668.89 -57.18(0.85%)
00:05
德國DAX
15610.28 -232.81(1.47%)
09/08

延伸閱讀