儘管疫情干擾東協地區，但疫情和經濟發展仍需平衡，數位轉型、創新企業成為新加坡政策重點，並促成消費環境更為綠色友善，例如在地生產食物計畫增加到90％，疫情也讓新加坡數位消費、線上金融、虛實商業整合都有所進步。
我們科技轉型作法，有些部分和台灣很像。新加坡製造業占GDP比例應維持在20％，未來十年內需把目前產出增長50％，我們的策略不是到找尋低度勞動力生產地，而是提高科技導入，一如生物醫學電子、精密工程子行業快速成長。
新加坡已成立東南亞製造聯盟 （SMA），為國際製造商搭建工業園區網絡。
(時報資訊)
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