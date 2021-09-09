「新東協 新台商 新機會」活動中最受矚目的論壇，由外貿協會董事長黃志芳主持，邀請到六位新南向國家駐台代表及商務官員出席，分別代表新加坡、越南、印度、馬來西亞、印尼及菲律賓，此一國內首見的新南向國家駐台代表齊聚的盛會，聚焦東南亞目前處於疫情高峰，大家心繫家園，更要研議疫情危機後的可能發展，努力促成東協各國與台灣開展新的合作模式，尤其台灣強項的電子科技業在全球供應鏈重組過程，如何在各地區共創繁榮。

中美兩強對立，台灣在全世界供應鏈角色進一步強化，出口貿易甚至因疫情而特別有表現。外貿協會董事長黃志芳指出，疫情衝擊下，企業數位轉型及生產自動化成為優先要務，台灣是全球ICT產業核心，廠商應用全新視野看待東協及印度未來角色，當地將成未來科技電子製造中心，台灣與其深度連結，未來十年將發展出軟硬體結合、傳統和創新融合、實虛合作新模式，「現在就開始，是推動數位新南向的時候了！」

黃志芳說，各地封城頻傳，製造業因此減班停工，一旦疫情常態化，導入數位化系統、自動化生產解決方案就非常重要。工廠資訊化管理或雲端設備都是台灣科技業強項，應在新南向1.0基礎上推動數位新南向，將通訊/AIOT/EV等下世代科技、數位解決方案、ICT供應鏈上，全面與東協、印度深度連結。

黃志芳特別點名印度，他表示，印度人口13億是重要的市場指標，當地三大製造業：電子專業製造服務業（EMS）、電動車產業、半導體產業，台灣大型科技製造業者未來五年均會加碼投資；此外，台資企業可投資當地新創事業，讓雙方形成深度合作關係。

(時報資訊)