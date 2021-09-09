2021年東協台商一千大調查結果揭曉，中華徵信所總編輯劉任表示，這次的東協台商千大調查的最大的特色是，總體業績表現在營收總額與稅後淨利，雙雙創下新高，顯示台商順應情勢前進南向發展，已開始繳出亮眼的投資成績。

劉任指出，本次東協台商千大營收總額高達4兆2,738億元，連續三年創下新高，不過，因為比較基期較高的因素，營收總額僅較上一年微幅成長0.13％，是近三年來成長最小的一年。他研判，這與2019年美中貿易戰影響全球景氣有所關聯。南向台商營收成長的家數達到575家，不僅為三年來新高，且營收成長家數也連三年成長，反映大型台商多數保持不錯的成長動能。

在獲利表現上，千大台商稅後淨利達1,161億元，同樣創下新高，並較上一年呈現13.58％的兩位數成長；獲利家數則連續三年維持在700家以上，顯示多數台商的獲利仍然保持良好狀態。其中獲利達1億元以上的台商家數為192家，呈現三年連續走升，劉任認為，這與台商在東協尋求轉型有密切關係。

就個別產業而言，金融業在東協台商千大繳出的成績頗受矚目。上榜28家金融業營收總額410.11億元，較前一年成長18.52％；稅後淨利首度突破100億元，達到108.97億元，較前一年成長25.76％。

至於本次調查最值得矚目的亮點是什麼？劉任說，主要聚焦兩個面向。第一是，連續三年入榜台商稅後淨利都超過100億元的三個國家，包括新加坡、越南和泰國，可稱之為「豐盛三國」。第二，獲利「潛力三國」也浮出了檯面，包括印尼、柬埔寨及菲律賓，台商在這三個國家的稅後淨利，不僅連續三年成長，且稅後淨利成長超過30％。

還有一項可以留意的趨勢是，在外資推波助瀾之下，東協地區消費能力快速增長，因此，中華徵信所建議台商在東協投資，要改變重代工的觀念，轉換為占領市場的新思維，包括內需基建、綠色產業，電商化及科技服務業等，都是長期布局可以參考的方向。

(時報資訊)