國貿局長江文若表示， 即使在疫情的影響下，台灣與東協的往來仍呈現穩定的成長，東協各國在防疫與經濟發展間尋求平衡，台灣也要注意同樣的發展態勢。她並建議，如果有企業要前往東協投資，遇到行政程序無法突破的困難時，可以善用TAIWAN DESK的平台，即可加速投資的進行。

剛剛公布8月海關進出口貿易初步統計報告，8月出口與進口皆創下了歷年單月新高，分別較去年同月增26.9％、46.3％，若以新台幣計算則為增19.9％及38.2％。

其中東南亞的部分表現搶眼，出口的部分，由於全球景氣復甦，加上新興科技應用與數位轉型商機題材熱絡，晶片需求強勁及相關產品漲價效應，推升了積體電路出口續創新高，傳產貨品類也受惠於外銷價量齊揚，8月出口相較去年同月份增加了83.9億美元，增26.9％。機械出口25.1億美元，較2020年同月增7.1億美元，年增39.6％同樣也創下了歷史單月新高。

江文若說，新南向的面向相當的多元，不只是投資而已，還包括了人才的交流、貿易的往來、區域的發展等多個方向。

純就經貿領域而言，經過長期以來的投資布局，過去的投資已經反映在貿易的成長上，形正向的循環，從海關進出口的數據來口，即可發現此一現象。

她也提到了目前影響東南亞國家的疫情，江文若說，最關心的是兩個國家，包括越南和馬來西亞的情況，除了短期內的停工等是否出現之外，也在思考透過線上辦理的方式，讓台灣與東協的往來，可以持續的進行。

(時報資訊)