經濟部長王美花表示，為持續推動新南向人才交流、經貿合作，經濟部與工業總會自9月下旬起，將舉辦一系列新南向產業論壇，推動彼此合作，在貿易面上逐漸嶄露成績後，台灣要進一步與東南亞在各個面向上，建立長期的夥伴關係。

王美花說，新南向政策是2016年蔡總統上任後開始大力推動，這項政策的推出，絕對是要協助台商掌握先機，目前效益逐步浮現了出來。以2021年出口表現來看，1～8月對東協出口增速為五大市場之冠，不只是貿易面上有良好的數據指標，背後的意義更重大，反映台灣與新南向國家進行深度的合作，長期來看，新南向政策對台商與我國產業發展，絕對會產生良好的助益。

她舉例說，東協各國目前疫情升溫，台商尤其在越南、馬來西亞兩國面臨很大的經營挑戰。但她強調，台灣要與東南亞各國建立長期夥伴關係，即使短時間內的獲利不佳、生產受挫，更要在艱困時期照顧好員工，迎來未來更好的回饋。

她以台商重心的南越為例，近期疫情嚴峻，不少台廠停工，但多數台商第一反應是「照顧員工」且「深耕當地」，關鍵就是看準新南向長期投資的商機，同時也發揮與新南向國家彼此間同甘共苦的精神。

同樣受疫情影響嚴重的，還有馬來西亞的半導體封測廠，尤其對國際車用晶片吃緊的情況，可說雪上加霜，相關產業鏈首先向經濟部喊話，盼能出手協助，顯見台灣與新南向國家重要合作關係。

王美花說，車用晶片認證程序約八個月以上，若台灣過往沒有做過，短期也愛莫能助，但會針對MIT現有車用晶片產品，逐步擴大產能，加深台灣與新南向經貿合作。

(時報資訊)