正值全球能源吃緊、電價高漲，以及政府朝向以離岸風機、深澳電廠、核電..等模式為2025年綠電達20％占比目標為未來發電規畫之際，位於桃園市的「大柱國際」研發的不需用任何電力就可讓室內降溫、通風的優質省能系統，堪稱是高電費時代真正節能、省電的綠能應用技術精品。

主導大柱國際工程公司研發技術的林進益，以研發無需任何電源（電力）即可為室內環境降溫的技術向經濟部申請專利，以俱通過消防署審定有效的排煙開口「風尚強」導流式排氣樓為自有品牌行銷至國內、外，迄今已獲得國內多家知名企業，如凱士士、漢翔、中鋼鋁業、環泥…等採用此產品，除此並以「免用電＋高效率」的完美流體傑出設計榮獲「2007年國家發明創作獎」及「2008年台北國際發明金牌獎」等崇高榮譽。

林進益表示，大柱國際工程風尚強標榜「24小時全效能、自然空調大師」，完全不需任何電力與動能就可為使用者運用「熱浮效應」特殊設計的排熱原理降溫，堪稱既節能又環保的最佳應用產品。

此外，符合消防法規之有效排煙開口，可取代消防排煙窗。林進益說該公司採「無動火工法」進行工程安裝可確保施工安全，且能以高效的方式進行施工，平均100米工程只需15天，如果業界需要縮短工期也可調動多組成員全力配合。洽詢電話：（03）349-0316～8。

(時報資訊)