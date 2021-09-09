九齊科技（6494）8月營收為210,399千元，較前期成長5％，與去年同期比較成長118％，單月營收再創歷史新高。

九齊科技8月份延續MCU的市場缺貨熱潮，在量測型MCU應用產業因MCU占其終端成品之總成本比重不高，故客戶仍願意接受漲價換取供貨穩定。所以九齊在量測型MCU之出貨比重持續提高，同時也進一步優化產品毛利，九齊量測型MCU應用於加溫、加溼、霧化器等季節性產品比重仍會有一定比例，而該產業即將進入備貨旺季。

另外，九齊量測型MCU亦於相關3C產品中如常見手機充電線、手電筒、電動牙刷、刮鬍刀、藍牙耳機、藍牙充電艙等產品中扮演充電管理的角色，加上近期MCU已切入人體感測應用商品且需求持續提升，這些多元的應用與需求都將成為下半年九齊MCU仍有穩定需求的強力支撐。

法人推估第三季九齊的語音產品營收相比上季度應無明顯下滑，原因為晶圓供應與客戶需求仍有差距，第二季度的出貨未能滿足客戶需求。導致第三季度仍需持續消化客戶訂單。若下半年缺貨問題仍未獲得有效疏解則九齊語音產品今年的淡旺季現象將不明顯。

新產品方面，採用Flash製程的32位元語音專用MCU新品已導入大陸當地電商及網紅熱門的語音辨識玩具；新系列音質優化之4位元語音IC亦已陸續導入量產；MTP（多次燒錄型）帶觸控MCU於上季度已順利導入部份家電品牌。

(時報資訊)

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