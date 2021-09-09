在台灣新能源政策下，綠電固然是顯學，但儲能系統的發展才是綠電需求能否爆發的關鍵因素。

碩成電子除了以專製UPS、直流充電機之「鋰鐵三能」作為市場開端，目前已申請能源局之儲能計畫，並與工研院、北科大開發儲能新技術與此帶動產學合作。同時碩成已促成由台灣汽電共生（股）公司100％轉投資之子公司—星能股份有限公司（以下簡稱星能）策略合作結盟，共同深耕電業、再生能源及綠色儲能系統的市場。

星能主要業務為電力及能源領域之工程統包及技術服務，近年全力發展再生能源業務，以太陽光電及離岸風力發電兩大項領域，擁有豐富能源規劃、工程統包之維運經驗，穩坐台灣大型地面太陽光電統包工程之領先地位，已經承攬包括沃旭能源、台電、台泥綠能等多項重大能源工程。

而針對與星能公司策略結盟，碩成總經理季振興表示，「此次碩成與星能的合作策略，將太陽能產業與綠儲能結合，雙方的優勢強項帶狀整合發展，在綠能市場會有很好的突破。」

儲能系統的市場一片榮景，尤其以AFC自動調頻輔助服務，為近期國內外投資人相當關注的領域。

碩成目前已有儲能AFC方案，主要以儲能系統軟硬體的技術實力，以及預先洞察電力供需結構，及市場價格波動脈絡掌握，目前碩成電子積極與多家企業洽談合作機會，持續深耕儲能系統及開發整合性方案，提供客戶完整綠能解決方案，碩成必將成為儲能整合領域之指標企業。

(時報資訊)