市場全球綠能產業鏈帶動台灣新能源政策，以2050「淨零碳排」的目標，針對能源綠化、儲能等綠電產業提出大躍進之方針。碩成電子在此次國家政策之推行，積極促成產學合作進行專利系統開發，並組建專業儲能系統研發團隊，同時拓展市場實戰經驗。近年為了聚焦綠電市場主力策略，碩成電子將以UPS及直流充電機專用之鋰鐵電池以及儲能系統，作為攻占綠電市場的營運新動能。

碩成在台灣綠能市場耕耘超過10年，以能源、鋰電池及電力備援系統設計、銷售、維運的專業領域起家，主要客戶有台電、台塑集團、台積電等知名科技大廠。

因應目前世界環保綠能趨勢，以及美國、歐盟綠色生產（Green produc1on）的要求，碩成提供客戶客製化的綠色能源解決方案，已開發UPS以及直流充電機專用之鋰鐵電池，技術開發以政府所提出的再生能源法以及RE100的方案為指標。

碩成專為UPS及直流充電機所專用之鋰鐵電池，目前已出貨主要客戶均為知名半導體領域、面板、記憶體科技大廠。為強化碩成鋰鐵電池市場競爭優勢，碩成以「鋰鐵三能」作為市場經營指標：

一能：專為UPS及直流充電機所獨創之鋰鐵電池，關鍵技術提高產品安全。碩成鋰鐵電池全由台灣設計系統、精密組裝整合生產，生產效率佳及品質精良，在架構設計方面，可多模組串、並聯管理，以專製UPS、直流充電機及電力備援系統設計的電池模組，電池內部所使用的是高循環壽命且高安全的磷酸鐵鋰電池芯，能快速充電、低內阻，可大功率輸出、升溫速度慢，不易有熱失控等安全問題。

二能：碩成獨創專利BMS系統整合，掌握精準能源數據。碩成鋰鐵電池以需要高規格、高安全的儲能BMS系統架構導入UPS內電池管理運用，並由碩成獨創BMS系統開發及專利布局，技術層次高精度偵測各串電池電壓、溫度及總電壓、總電流、絕緣偵測，以系統化管理，主控人機同時可至少管理6組20串電池模組，各組電池的電壓、電流及溫度資訊、SOC、SOH等精準數據，也有充足的通訊埠與備援設備及客戶SCADA進行資料傳輸交換，精準掌握各項能源數據。

三能：客製鋰鐵應用方案，增進大廠永續穩固合作。碩成鋰鐵電池的核心技術及產品製造均以國際認證品質為根基，高度有彈性為客戶規劃各類鋰鐵電池的應用方案，碩成秉持著服務為本之初心理念，積極與客戶以高度溝通、提供解決客戶問題的滿意方案，而售後服務為技術與服務之延伸，實際跟進產品細節優化，增進客戶與碩成之共好雙贏。

(時報資訊)