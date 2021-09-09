有億萬身價董座、蒐藏家相挺，池上首開先例，在偏鄉舉辦國家級展覽！台灣好基金會董事長柯文昌、和碩董事長童子賢8日宣布，10日起將在池上穀倉藝術館舉辦「席德進特展」，由童子賢贊助特展策劃與執行，富邦集團董座蔡明忠贊助畫作保險，及復華董座杜俊雄贊助穀倉藝術館營運。

席德進特展將分為兩檔展出，已在藝文圈未辦先轟動，第一檔「歷史就是我們自己」特展，展出國美館收藏席德進各時期代表作，涵蓋油畫、水彩、水墨、粉彩、書法共23件，與史博館珍藏水彩和素描作品共9件，包括呼應池上鄉村自然景觀的畫作，及其他鮮少展出或從未露面的作品。

第二檔「傳奇─席德進」私藏展，是向15位大咖級藏家邀展，包括6位企業收藏家，還有席德進好友攝影師謝春德、郭英聲等人收藏，其中一幅展品席德進自畫像，曾創下席德進拍賣紀錄，還有席德進為華嚴等人創作的肖像畫，將接著在12月開展。

池上穀倉藝術館2017年開館，已舉辦9檔展覽，逾9萬人觀展，柯文昌強調，這次舉辦〈席德進特展〉對池上別具意義，證明鄉村也可以有國家級水準的藝術展覽，小鎮也會有深刻的文化生活。

1970年代畫家席德進寫下「時代就是我們自己」，今年適逢席德進逝世40周年。柯文昌當初提議策畫〈席德進特展〉，是因為他始終記得年輕時看到熱愛台灣的席德進，走進鄉村小鎮畫畫、攝影。這些年，他在鄉鎮裡行走工作，常常想起席德進說過的話和他作品裡豐富的台灣意向。希望透過此展，讓大眾重溫席德進留給台灣的文化啟迪和對台灣土地的情感。

這個想法獲得蔣勳、林懷民支持，並邀請谷公館負責人谷浩宇擔任策展人，展開近一年研究，訪談文資專家李乾朗等，及15位私人藏家，希望能從更寬闊的時代跨距呈現席德進。

童子賢提及席德進摯友畫家木心，木心所說的肉體就是一部聖經，剛好在席德進所描繪的人的面貌、肢體有多采多姿的呈現，肉體不只是有生命的喜悅，也有死亡的悲苦。

(時報資訊)