房價漲不停，吉家網發布季報顯示，台中、台南、桃園漲幅分居前三名，年漲幅分別為16.2％，15.7％、10.5％，吉家網董事長李同榮表示，剛需買盤強勁、蛋白區補漲未達補足點且通膨加速，市場已預告房地合一2.0打房無效。

吉家網季報顯示，過去一年來六都房價漲勢強勁，台北市站上每坪65萬，新北站上3字頭，台中、桃竹均由1字頭躍上2字頭，六都中即使漲幅最低的高雄市也達5.1％、逼近2字頭。

各行政區中，又以台中東區、高雄前金區、台南北區年漲幅均達25％以上最高，六都漲幅最高的十個行政區清一色是蛋白區、新興工業區、低基期房價區。

李同榮表示，未來房市發展的頂點，就看這三大區塊的漲幅何時達到滿足點，換句話說，這三大區塊房價漲不上去時，也就是這波房市榮景的終結點。

李同榮指出，在房地合一、實價登錄2.0新制上路的不利因素下，全台房價平均年漲幅仍高達二位數，上半年交易量較去年同期增24.8％，證明利率低、資金多、通貨膨脹等三大利多足以抵銷不利因素，吸引自住與換屋剛性需求買盤勇於進場，打炒房的心理恐懼一掃而空，市場已經預告房地合一2.0無效。

他預期，下半年報復性買盤會更積極入巿，打炒房政策若持續執著於重稅，卻無視通膨與成本上漲轉嫁助漲，且房地合一稅2.0忽視房市正處於主升趨勢軌道上，蛋白區補漲未達滿足點，加上自住與換屋買盤積極，房地合一所課的重稅對成屋市場一點效應也沒有。

李同榮預測，若疫情紓緩情況下，配合經濟增長與強勁的剛性需求支撐，在房價處於主升段時，疫後交易量將有報復性反彈，房價隨著經濟成長溫和上揚，全年交易量有機會上看34～35萬棟。

(時報資訊)