台中大面積土地標售案再添一樁。吸引力集團旗下原烏日「ATT購物商場」逾1.5萬坪購物專用區土地，預計今（9/9）日公開標售，11月26日開標。由於商仲業者不願透露底標價格，業界私下推估，本案底標應在40～50億元之間。

普華國際不動產總經理田揚名指出，本案鄰近三鐵，交通便利，為中部萬坪大面積稀有土地釋出，可供零售業、休閒服務業、娛樂服務業、金融保險及不動產業等商業使用，目前已請領建照並附加申請容移提升開發量體，在未來完整開發配套下，將與高鐵站前「超級娛樂購物城」共同形塑中台灣強大軌道商業圈，廣納中彰投、苗栗、雲林地區之消費動能。

普華國際表示，今年4月初，台中市地政局辦理區段徵收配餘地標售，水湳與烏日一舉創下該區土地交易單價、總價雙冠王。其中，水湳經貿園區文商段79地號每坪單價達280萬、溢價約74％；烏日高鐵特定區新高鐵段28地號每坪單價96.4萬元、溢價約66％，顯示台中市土地已成為大型建商、法人與壽險競逐的熱門標的。

普華國際受吸引力集團委託標售烏日萬坪土地，土地面積達15,290坪，鄰近捷運烏日站與台鐵烏日站及高鐵台中站，軌道運輸便利且近國道1號、3號及台74線，對外聯絡條件優異；此外，2019年台中高鐵旅次達2,300萬，為全台運量第二大站，鄰近本標的台鐵（新烏日站、烏日站合計） ，同年亦逼近600萬旅次。

針對「ATT購物商場」撤資案，台中市經發局指出，吸引力集團原規劃於烏日區約5公頃土地投資近百億打造「ATT購物商場」，2020年5月順利取得建照、同年11月申報開工。

但因先前協調增設74號匝道等改善周邊交通措施不順利，影響人流動線，加上台北ATT受疫情影響虧損嚴重，以及廣三集團確定拿下烏日高鐵站區「超級娛樂城」最優申請人資格，吸引力集團評估ATT與其購物中心性質接近，在優先考量台北ATT資金營運及評估競爭態勢下，決定將土地賣出週轉。

(時報資訊)