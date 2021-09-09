受到電子零件市場缺料導致出貨遞延，縮時相機大廠邑錡（7402）8月營收3,493萬元，少見出現年減23％，為紓解手頭訂單，邑錡表示，已設法開拓採購通路來滿足在手訂單，待料源紓解，就可望有遞延訂單的挹注。

邑錡Brinno自有品牌建築工程縮時相機隨著歐美市場基礎建設需求增，於暑假出貨淡季依然熱銷，持續帶領OBM自有品牌創下五年來同期新高，但創新ODM部分，美國軍工微光影像裝置與Vernier教學研究智慧裝置，雖均按照原定生產計畫與訂單排程，但短期受到電子零件市場缺料影響，導致出貨遞延，致8月營收表現不如預期。

邑錡指出，Brinno自有品牌部分，因應歐美市場開放基礎建設需求增，建築工程BCC系列銷售持續穩定攀升，且由Brinno原廠主導線上電商銷售策略奏效，帶動歐美經銷商於Amazon電商銷售屢創佳績，帶領自有品牌再次創下五年來同期新高，較去年同期次高表現，成長69.4％，在營收毛利上扮演助攻角色。

另品牌合作方面，英國劍橋大學植物園與美國華盛頓州交通部近期再次與Brinno合作，利用縮時相機完整記錄珍貴花卉開花與洲際公路改建過程，藉由在社群平台上分享縮時影片吸引民眾關注，成功協助公部門進行公共議題資訊分享。

創新ODM部分，主要客戶訂單穩定，惟近期電子零件市場料況短缺導致Vernier教學研究智慧裝置出貨遞延，Brinno已設法開拓採購通路來滿足在手訂單；美國軍工微光影像裝置已少量交貨，待產能與料況穩定將逐月放大生產能量，但仍面臨關鍵軍規零件短缺之威脅，已加速啟動替代料採購通路來滿足生產排程。

另首款採用Brinno自有晶片為核心，並從韌體設計到硬體開發的微光影像裝置新專案，已進入模具開發階段，將全力加速推動期望能於今年第四季量產交貨。

整體而言，創新ODM營運訂單樂觀，惟零件市場料況不穩短期將受出貨遞延影響，將加強採購能力來滿足在手訂單。

(時報資訊)

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