宏碁（2353）暨旗下上市櫃小金虎群8月營收皆維穩動能，挹注宏碁8月合併營收較7月回升、達271.04億元，雖因受台幣匯率影響、較去年同期微幅減少0.62％，惟累計八個月營收仍以2,045.39億元、年增23.99％的成長力道，站上近16年來同期高點。

在供應鏈料件短缺、持續對電子產業出貨動能帶來壓抑之際，宏碁強調，市場整體需求仍大於供給。從今年以來宏碁各主要產品線來看，營收成長動能最強的Chromebook業務，年增幅達63.4％，商用筆電銷售營收也有51.9％的強勁年成長。另如電競筆電、電競桌機及電競顯示器等電競業務，營收則年增逾35％，至於顯示器產品線營收亦有18％以上年成長。

在旗下子公司部分，智聯服務受惠先前遞延專案業務執行認列，8月營收1.23億元，月增28.4％、年增131.16％，創歷年單月新高。累計前八個月營收達7.95億元，年增17.42％，並為IPO來同期新高。

另去年興櫃的宏碁資訊，近期接連取得金融及高技製造產業客戶的智慧化解決方案新業務，8月營收亦較7月增溫11.1％、達4.62億元，年增37.41％。累計前八個月營收40.31億元，年增22.77％，雙雙站上同期高點。

此外，建碁自去年第四季起、受惠在中大型工控領域專案回流下，業績一路維穩年成長走勢，8月營收雖月減逾兩成、達1.86億元，但年增7.31％。累計其前八個月營收14.84億元，年增39.17％。

至於展碁國際繼先前受惠國內疫情商機、帶動筆電及相關周邊、家電產品銷售增溫後，具高獲利貢獻度的資訊、資安等軟體銷售持續帶來強勁支撐，加上新跨入的工控領域產品、新代理品牌如小米、HTC VR等，亦逐步發酵，其8月營收再以20.3億元、站上僅次於今年7月的歷年單月次高，年增幅達19.46％。

累計展碁今年前八個月營收128.19億元，較去年同期增長12.35％，續站歷年同期高點。

(時報資訊)

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