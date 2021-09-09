晶睿通訊（3454）持續布局海外市場，近期拓展亞太市場大躍進，第三季聚焦泰國市場已有斬獲，晶睿已成功打進今年8月泰國曼谷全新啟用之捷運紅線供應鏈，為其提供智慧安防解決方案。

儘管身處疫情期間，但泰國曼谷捷運紅線依然如期開展，一路從Bang Sue站向北延伸至Rangsit站（26.4公里），向西延伸至Taling Chan站（14.6公里），目前此路線已於2021年8月2日起展開試營運，提供免費搭乘服務，預計今年11月起正常收費，殊不知泰國這條全新的交通動線也有晶睿的貢獻。

晶睿證實，已成功打進今年8月泰國曼谷全新啟用之捷運紅線供應鏈，為其提供智慧安防解決方案，經統計，此專案共配置了570台車載球型網路攝影機MD8563-EH於四節車廂型及六節車廂型列車。其中，10列四節車廂型列車部署180台攝影機，每列車廂分別配置18台攝影機；15列六節車廂型列車則部署390台攝影機，每列車廂採用26台攝影機。

晶睿表示，車載球型網路攝影機係安裝於橫跨泰國曼谷城市及郊區的捷運紅線車廂中，確保攝影機於移動環境下，依然可維持清晰視角，安防視野大幅提升，為乘客帶來安心、舒適的乘車體驗。

由於該線已於今年8月2日展開試營運，市場預期相關的營收應會認列在第三季，對此，晶睿表示，由於與對方簽有保密協定，關於專案認列的營收金額以及認列的方式都不便對外透露。

(時報資訊)

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