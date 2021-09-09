受惠客戶筆電拉貨動能持續強勁，加上緊俏的料況一度好轉，英業達（2356）及緯創（3231）8月筆電出貨量同步增揚10萬台，分別達200萬及210萬台，帶動其單月營收各自有6.98％以及4.08％月增長，分別來到486.88億元以及702.79億元。

由於台幣匯率相對去年同期仍較為強勢，兩代工大廠累計今年前八個月的營收皆呈現小幅年減走勢。其中英業達累計營收為3,208.51億元，年減3.03％，緯創累計營收則為5,160.38億元，較去年同期減少5.03％。

另一方面，緯創旗下緯穎科技（6669）持續受缺料所累，8月營收續較去年同期走弱、為143.52億元，年減2.91％，但較7月小幅回升1.32％。累計前八個月營收1,190億元，年1.19％，仍站歷年同期新高。

展望下半年，英業達及緯創皆指出，目前筆電及伺服器的料件缺口，仍將維持10～20％，且至年底亦難改善，雖看好客戶訂單需求依然強勁，但在受限缺料帶來的不確定因素影響下，仍為出貨動能帶來挑戰。兩業者亦持續努力追料，力拚出貨最大化。

緯創表示，9月在料件短缺導致長短料的改善有限下，各產品出貨動能僅能與8月持平，預估第三季及第四季在筆電、伺服器、桌機及顯示器等四大業務，出貨將多為季持平的表現。

英業達並預期，今年受到台幣匯率兌美元相對走強下，對整體營收將約有6％的影響數，因此年度雖出貨總量將增長，但可能無法反映在營收表現上，不過在本業營運的獲利能力部分，英業達有信心維穩成長動能。

英業達於今年上半年處分的中國上海舊宿舍利益，預計於第三季認列。法人估將貢獻每股盈餘達0.28～0.3元。

(時報資訊)

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