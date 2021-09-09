受惠顯卡終端及AI應用對GPU產品需求持續增溫，顯卡廠麗臺（2465）及撼訊（6150）8月出貨動能在料況暫好轉下回升，單月營收也紛紛較7月再成長，並雙雙站上歷年同期次高。

展望顯卡後市，台廠多抱持樂觀看法。雖中國繼打壓加密貨幣挖礦潮後，近期針對電競遊戲市場再祭出限時令，恐將打亂中國顯卡需求。惟法人預期，麗臺除了消費性的GeForce系列顯卡外，專業級的工作站繪圖卡產品QUADRO系列，銷售亦有相當支撐力道，加上輝達積極推廣其AI超級電腦系統DGX A100，皆有利麗臺後市動能。

另一方面，以超微GPU架構為主的撼訊，顯卡銷售市場仍以非中國地區為重，預估來自中國限令的影響將十分有限。尤近期隨著比特幣及以太幣等加密貨幣價格再度走揚，超微顯卡的現貨市價又再出現漲勢，亦可望推助撼訊有價量齊揚的表現。

麗臺受惠中國客戶在AI領域應用對輝達的RTX QUADRO、GeForce及DGX A100等GPU產品需求增加，拉抬其8月合併營收再較7月微幅揚升、達7.34億元，並較去年同期翻倍增長113.7％，為歷年來同期僅次於2005年的第二高。

撼訊則在7月一度降至半年來的低檔後，8月在超微GPU供貨回穩下、出貨動能大幅彈升，帶動其單月合併營收月增47.66％、達6.63億元，年增74.13％，亦為歷年來僅次於2004年的同期次高。

截至今年8月為止，麗臺累計營收達59.64億元，年增逾129％，續站歷史同期新高。撼訊累計營收則達45.1億元，亦有超過128％的翻倍年增表現。

(時報資訊)

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