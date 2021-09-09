中央銀行受財政部委託標售250億元273天期國庫券，結果決標貼現率0.204％，從上一期1月標售時的歷史低點0.169％反彈，但仍是史上次低，銀行資金調度主管表示，主要是美國公債殖利率先前一波衝高，市場利率普遍上揚的效應。

據央行公布273天期國庫券標售結果，吸引781億元資金進場搶標，投標倍數3.12倍，為長期以來相對較高水準，但主要因本期金額僅250億元，短期資金仍相對保守。銀行資金調度主管表示，決標貼現率較上一期0.169％，上揚3.5個基本點（1個基本點是0.01個百分點）至0.204％，全由銀行業拿下。

銀行資金調度主管指出，由於通膨升溫效應，美債殖利率第一季底攀升至波段高點，10年期公債殖利率從年初低於1％衝破1.7％，但隨後漸趨回落至1.2％，目前又略上揚至1.38％，仍在相對高位，市場利率因此亦步亦趨，反應在下半年來期限相對短的國庫券、定存單、公債等標售，得標利率普遍走高，273天期國庫券也不例外。

銀行資金調度主管認為，Fed年底前將展開縮減購債的退場計畫，但「升息還言之過早」，代表寬鬆還會持續一段期間，至少2022年底前並無利率走高風險。且我央行9月底第三季理事會利率也預估連六凍，代表273天期貼現率將續穩。

(時報資訊)