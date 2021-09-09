第一銀行2020年3月發行10億元綠色債券後，今年規劃，將在年底前伺機發行「可持續發展金融債券」。為強化綠色金融，公股銀行不落人後，積極發行可持續發展債券，合庫銀行搶先公股銀行於5月31日發行後，土地銀行也在7月23日發行，第一銀行則規劃在年底前發行。

公股銀行指出，「可持續發展金融債券」所募資金將全數用於綠色投資及社會效益投資計畫等層面。綠色投資計畫部分，主要用於太陽光電、離岸風力發電等再生能源發電設備購置的放款。在社會效益投資計畫部分，可提供教育設施及醫療院所融資和金融服務、提供興建合宜住宅及社會住宅所需資金、以及協助中小企業、微型企業及受疫情影響遭受重大經濟衝擊的企業貸款。

以目前已經發行「可持續發展金融債券」的二家公股銀行來看，合庫銀發行金額為10億元、5年期、票面利率0.40％。土銀則是發行金額為10億元，5年期，採固定利率0.39％發行。

除了「可持續發展金融債券」，一銀也積極積極強化綠色融資、綠色投資。一銀統計，截至2021年6月底，綠色融資餘額820億元，較2020年底成長約17％，預計針對企業辦理綠色融資，在2021年底的貸放餘額目標為850億元。

綠色投資方面，一銀統計，2021年上半年新增投資綠色債券金額約10億元，綠債餘額合計約60億元，預計2021年底的綠債餘額目標，將是較上半年成長六成。

另外，一銀積極落實ESG授信，在2020年12月加入赤道原則協會，對專案融資將採赤道原則審慎評估、核貸與監測潛在授信風險外，近期也新增多項措施，像是調降高污染（耗能）產業授信限額比重上限，並逐月監控，期望達到逐步縮減目標；此外，一銀也擬針對博弈業訂定授信限額，以宣示貫徹落實ESG的理念。

(時報資訊)