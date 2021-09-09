華南銀行積極提升企金手續費，規劃從兩大方向進行，一個是包裝成聯貸案，另一個找尋大型企業保證業務。華銀上半年手續費淨收益較去年同期增加7.52億元，來到40.90億元，年成長率達22.5％。

華銀總經理張振芳指出，今年企金業務以提升放款營運量及增加手續費收入為重點，將持續從各方面強化獲利。增加企金手續費的具體做法上，首先是持續針對具大額資金需求的企業，將以聯貸案方式包裝，以增加聯貸手續費；華銀也會因應民間投資或公共工程等所衍生保證的需求成長趨勢，發掘優質、信用良好的大型企業保證業務，以提升手續費收入。

配合財政部「金控獲利雙引擎、銀行獲利雙翅膀」的計畫，今年華銀的第一翅膀企金業務重點會放在提升中小企業放款量、積極爭取優質聯貸案與提升企金手續費收入等方面為主軸，同時支持政府推動的六大興利方案、「5+2新創重點產業」貸款、投資台灣三大方案。

至於都更危老業務部分，將持續與關係企業中華建經公司、華南金資產管理公司等保持密切的合作，由團隊提供客戶從前期的規劃整合、發包興建，到後期的融資、信託及完工後分戶貸款「一條龍」的專業服務，透過發揮金控力量，來推動都更危老業務。

華銀今年也訂出「生利資產」突破3兆元的目標，目前僅差不到1千億元，將從放款、金融操作投資上增加，目標在年底達成，藉此擴大華銀規模。

(時報資訊)