兆豐銀前三季海外獲利告捷。根據兆豐銀截至8月底的最新統計，海外分行獲利成長年增率達73％，倘若合計國際金融分行在內的全體海外業務獲利則成長47％。兆豐銀統計，前八月獲利最多的海外分行，依序為香港、金邊、洛杉磯、矽谷以及雪梨分行。

以兆豐銀前五大海外分行獲利排名來看，光是美國地區就有兩家分行上榜，可見美國市場對兆豐銀的重要與日俱增，特別是現在台灣大廠在美國製造業本土化的政策風潮之下，不分高科技或是傳統產業，已風起雲湧擴大在美生產布局。

其中兆豐銀矽谷分行已在8月，以籌組台塑南亞在當地的10億美元聯貸案，交出助陣台商擴廠美國的代表作，同時亦讓矽谷分行榮登兆豐銀海外分行獲利第四大。

對兆豐銀海外分行業務及獲利最新成長概況，兆豐銀主管指出，包括墨爾本、雪梨、加拿大、金邊、大阪、芝加哥、矽谷、洛杉磯，以及泰國等海外分行獲利都有可觀成長。

至8月底止，泰國子行年增44％、加拿大分行年增69％，美國芝加哥與矽谷分行更分別年增164％、116％，洛杉磯分行亦有三成獲利年增率，展現出台商供應鏈移轉美國、美國經濟成長復甦對銀行業務可觀的動能挹注。

海外分行上半年貢獻達兆豐銀總獲利的29％，較去年同期成長8個百分點，若加入OBU，則全體海外獲利占上半年已達47％；據了解，截至8月底止，兆豐銀的海外獲利占比已超過50％，成為拉升全行獲利最重要的動能。

兆豐銀也看好在歐陸地區成長潛力，兆豐銀主管指出，以往歐陸以德國為製造業、工業重城，但近年台商赴歐陸發展，不見得僅布局德國一帶，已開始有台商赴法國布局生產事業，兆豐銀將以巴黎分行做為重要基地，一方面承作國際聯貸案，也對台商在當地諸如併購供應鏈等投資、擴廠布局預作準備。

(時報資訊)

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