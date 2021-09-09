儘管Delta變異病毒升級、中國增長放緩、7月美國聯邦公開市場委員會（FOMC）紀要和多位聯準會官員偏鷹談話，一度令市場擔憂全球增長放緩及聯準會提前減量。不過聯準會主席鮑爾在Jackson Hole央行年會表示，聯準會可能會在年底前縮減購債規模，但收回部分政策支持並不代表聯準會將會在短期內升息。其偏鴿表態讓8月全球股市多數上漲，美股漲幅居前，不過A股表現與全球風格不一致，A股創業板大幅收低，可能因為中美經濟周期錯位及創業板估值偏高。

展望9月，中美都處於政策變化的觀察期，政策變數增多將對市場造成擾動。8月Jackson Hole會議打消提前減量的風險，9月底FOMC會議可能成為聯準會修改聲明的時間點。按照2013年第一次QE減量經驗，在9月官方聲明中首次提及減量，從2013年12月正式開始每月減量100億美元，850億美元的QE減量耗時8次。因此，此次QE減量也可能在9月官方聲明中提及減量，從2021年12月正式開始每月減量150億美元，1,200億美元的QE減量耗時八次。

QE減量並非流動性立即大幅收緊，實際是影響市場預期，進而體現美債利率上行，促使資金選擇優質成長的資產或市場。按照2013年第一次QE減量經驗，資金從貨幣市場流向股債，從新興市場流向發達市場，當時雙赤字國家面臨資金流出壓力，基本面佳的美國、歐洲等發達市場獲得資金流入。目前相較其他新興市場，中國較快控制疫情，經濟較快恢復，資金流動的壓力相對較小。

不過，中國喊出「共同富裕」口號後，資本市場需要適應政策變化。據世界銀行數據，中國基尼係數從1990年0.32上升至2010年0.44，隨後下降至2016年0.39，高於歐日，低於美國。若按照中國統計局數據，中國基尼係數2019年0.47，遠高於美歐日。基尼係數0.4是所得分配差距的「警戒線」，超過這條「警戒線」時，貧富兩極的分化容易引起社會階層的對立從而導致社會動盪。中國貧富差距擴大已成為社會穩定的主要矛盾，因此共同富裕的急迫性提前。

共同富裕需要「做大蛋糕」，注重高質量發展及市場效率，更要「分好蛋糕」，藉由三次分配達成公平分配。8月17日中央財經委會議指出允許一部分人先富起來，先富帶後富、幫後富，重點鼓勵辛勤勞動、合法經營、敢於創業的致富帶頭人。另外，要求正確處理效率和公平的關係，構建初次分配、再分配、三次分配的制度安排。關鍵重點是「提高低收入群體收入、擴大中等收入群體比重、合理調節高收入」。

客觀來看，利率下行的環境，金融資產占比低的低收入家庭無法享受資產升值，進一步加劇貧富差距。提高財產性收入是「擴大中等收入群體」重要手段，具體做法是做大做強資本市場、鼓勵上市公司現金分紅、推進員工持股、完善投資者保護制度等，有利於股市長期發展。另外，推動更多低收入人群邁入中等收入，有利於提振居民整體消費總量，經濟成長更具持續性。

短期，M1增長受制於商品房銷售增速下行、表外融資收縮以及財政發力後傾等因素，PMI的價格指數仍處於擴張區間，PPI增速或維持高位，預期超額流動性直到第四季才有邊際好轉，第三季股市估值承壓。中期，庫存周期從被動去庫到主動補庫，帶動資產周轉率上升，企業ROE有望持續上行，股市有機會。長期，共同富裕與資本市場發展相互促進、相互賦能，成長更具持續性的中國市場將吸引資金流入。

(時報資訊)