中資房地產企業債券的拋售潮仍未停止。中國大型房地產開發商富力地產因「三道紅線」齊踩，近期不僅遭國際評等機構下調評等，同時股債「雙殺」，境內外多檔債券價格更跌至歷史最低。

經濟觀察報報導，所謂的房企融資「三道紅線」，包括剔除預收款後的資產負債率大於70％；淨負債率大於100％；現金短債比不得小於1倍。但富力地產最新財報顯示，截至2021年上半年，疑剔除預收款後的資產負債率為74.9％、淨負債率為123％、現金短債比約為0.55，全都未達「三道紅線」的標準，仍在後段班掙扎。

富力地產8月24日公布上半年業績後，旗下多檔債券出現暴跌，以「18富力10」債券來說，8月24日就從報價人民幣（下同）90元狂跌16.9％，9月8日已降至59元，等於兩周暴跌35％。富力地產港股股價也同樣下挫，兩周大跌13％，8日收報6.07港元。

值得注意的是，由於富力地產多檔債券狂跌，國際評級公司穆迪在9月3日將廣州富力地產的評級從B1下調至B2，富力香港的評級從B2下調至B3，評級展望調整為負面。

穆迪高級副總裁曾啟賢指出，之所以下調富力地產評級，主要是該公司流動性偏弱、獲得境外資金的能力削弱且有大量債務即將到期，再融資風險上升。市場分析，評級下調可能導致投資人加速拋售富力企業債，富力若要切實改善流動性，仍將取決於資產處置的效率。

(時報資訊)