中國首檔純外資公募基金受到市場的追捧，推出此基金的貝萊德提前結束募資，總計募得人民幣（下同）66.8億元，為火爆的公募基金市場再投下震撼彈。

貝萊德在8日公告，貝萊德中國新視野混合型證券投資基金在7日正式生效，募集逾66.8億元，從8月30日至9月3日的5天時間裡吸引逾11.1萬戶投資人認購。據貝萊德此前公告，這款基金原計畫認購截止時間為9月10日，提前一周結束反映出市場對這檔基金的追捧。

第一財經引述銷售通路說法稱，該基金第一天就賣40億元，募集規模上限至80億元，這次提前結束募集，但沒有啟動比例配售。在中美首階段貿易協議後，中國進一步對外資開放金融市場，其中一項措施就是取消美國資管公司發行公募基金限制，貝萊德因此成為首家向中國散戶出售該產品機構。其他外資巨頭加快腳步，富達國際在8月初被批准設立獨資公募基金公司，路博邁、VanEck、聯博都向證監會提出申請。

雖然中美磋商為外資開啟中國金融大門，但中美摩擦持續升溫，讓市場擔憂這些押寶中國的美企是否忽略政治風險，如索羅斯日前就批評，貝萊德大幅投資中國是「悲劇性錯誤」。市場人士認為，中國仍對外資大幅限制，如貝萊德公募基金自申請以來，共耗時17個月才問世。進度第二快的富達國際8月底則傳出中國區業務董事長卸任，使其前景增加一層陰影。

在中國公募基金業方面，則關注貝萊德會給原本就熱絡的市場何種衝擊。有趣的是，貝萊德記取中國此前整頓螞蟻集團等網路金融模式的教訓，此次並沒有選擇網路等通路，而是聯手擁有綿密據點的建設銀行、中信證券進行銷售。

中國公募基金募集規模在2021年春節之後的4、5月有所縮減，6月市場反彈，預計9月再度爆發。中國證券報指出，截至9月7日，2021下半年新成立的公募基金數量達378檔，募資規模逾5,170億元，除了貝萊德基金之外，預計數檔募資規模逾百億的基金有望爆紅。

(時報資訊)