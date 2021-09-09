中共中宣部、國家新聞出版署8日約談當地遊戲兩巨頭騰訊、網易，要求嚴格執行限制未成年人遊玩網路遊戲，把重心放在科技創新等。消息一出，網易美股股價隨之下挫。

約談消息在8日晚間傳出，網易美股盤前股價應聲由漲轉跌，跌幅一度逼近4％，開盤後跌幅擴大，截至台北時間22:13下跌4.6％。嗶哩嗶哩則是跌5.12％。

新華社報導，中宣部、新聞出版署有關負責人8日會同網信辦、文旅部等部門，對騰訊、網易等重點網路遊戲企業和遊戲帳號租售平台、遊戲直播平台進行約談。

監管方強調，各遊戲企業與平台要嚴格執行此前印發的要求，不折不扣執行向未成年人提供網路遊戲的時長限制，不得以任何形式向未成年人提供遊戲帳號租售交易服務，且要加強遊戲內容審核把關，抵制拜金、「娘炮」、「耽美」（BL、同性戀）等不良文化。

監管方還要求兩大網企，要防止過度集中甚至壟斷，把重心放到推動科技創新上，並要嚴格管理遊戲宣傳推廣、限制明星代言、加強直播管理。新聞出版署以及中宣部分別在8月底、9月初印發相關通知，要求整頓未成年人沉迷遊戲、改善文娛內容風氣等，加上當前對網企平台反壟斷、強監管等背景，市場關注兩大企業騰訊、網易受到的衝擊程度。

遊戲市場方面，大陸手遊目前在全球市場仍具很大影響力，Sensor Tower數據指出，8月共有39家中國公司擠身全球手遊發行商收入百強，數字追平4、5月時的年內高點，39家公司在全球創造收入達24.3億美元，刷新年內新高。只是如今大陸整頓未成年玩家，全球市場能否補足這一塊缺口，還待9月數據觀察。遊戲的反壟斷狀況也值得探討，Sensor Tower數據指出，8月大陸收入前三的中國手遊均由騰訊、網易包辦，且收入前10手遊中多達5款為騰訊發行，前20中有10款為騰訊與網易發行，展現強大市場統治力，也可能引發官方注意。

(時報資訊)