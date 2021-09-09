近年大陸房企境內外債務到期規模 大陸官方持續加碼房地產調控，不少房地產企業不堪重負，只能黯然退出市場。據統計，2021年截至9月5日，已有274家房企宣告破產，平均每天就有一家房企倒閉。標普指出，大陸房企會出現更多違約案例，業者可能降房價來換取資金。

時代周報報導，破產房企雖以小微房企為主，其中亦不乏知名房企。業內人士稱，破產的小型房企普遍競爭力和抗風險能力都較弱，融資能力也遠遜於大中型房企。以全大陸房企約10萬家、9個月倒閉274家來看，屬於正常優勝劣汰，房地產企業正面臨新一輪重塑洗牌。

2月，上市房企華夏幸福率先宣告違約；7月，另家上市房企藍光發展亦因流動性不足出現違約；8月，上市房企陽光100公告2億美元可轉換債券出現違約，顯示大型房企也扛不住壓力。至於2021年以來屢傳資金危機的恒大集團，也因債務風險升溫，近期接連被多家評級機構下調評級，同樣岌岌可危。

針對房企信用風險頻發，廣發固收首席分析師劉郁表示，2020年7月官方公布「三道紅線」監管後，民營房企融資難度大幅提升，部分於2015年～2017年大幅舉債、槓桿較高的民營房企，若遇到債務大量到期且資產又不及轉讓，就易引爆信用風險。

貝殼研究院統計顯示，2021年大陸房企到期境內外債務總規模達人民幣（下同）12,822億元，為2019～2023年間償債最高峰。但另一方面，房企新發債券融資規模卻持續下滑，據統計，2021年前7個月房企境內外債券融資金額累計約6,428億元，較2020年同期下降13％，增速創2018年以來最低點。

報導稱，由此來看，房企過往「借新償舊」的模式難以維持，加上2021年又遇到償債高峰，在監管收縮融資且大規模償債的雙重壓力下，成為壓垮房企的最後一根稻草。

標普全球評級企業評級部副董事高帆分析，房企可能被迫繼續減價出售以換取流動性，也不排除有更多房企出現違約。儘管房企未來1至2年盈利會受影響，毛利率會維持在約24％的低位，但隨著大陸加強調控地價，盈利有望在2023年回升。

(時報資訊)