馬來西亞疫情衝擊全球汽車晶片供給，汽車製造大國中國深受影響。中國汽車工業協會副秘書長陳士華近日表示，晶片短缺或造成8月大陸汽車市場減產50～70萬輛，進一步影響汽車銷量，第三、四季銷售數據很可能較上年同期負增長，但全年累計銷量會高於2020年。
綜合陸媒報導，馬來西亞疫情讓從2020年下半年開始的「缺晶」情況進一步惡化，中國汽車產量降幅逐漸擴大，5～7月份，分別生產161.7萬、155.5萬、186.3萬輛，分別年減2.7％、13.7％、15.5％。機構預計，8月衰退幅度將達到20％。
汽車數據機構Auto Forecast Solutions日前公布報告表示，截至8月29日，全球汽車累計減產量達688.7萬輛，比前一周增加44.5萬輛。其中8月22日到29日這一周對中國車企衝擊最大，部分工廠從原生產計劃中削減31.5萬輛汽車，占全球同期總削減量的70.8％。
產量減少也影響銷售表現。中汽協先前表示，由於上年基數較高加上「缺晶」，一定程度影響銷售數據，7月汽車銷售186.4萬輛，年減11.9％，8月預估銷量171.1萬輛，年減幅度達21.8％。
累計2021年前7月，中國車市銷售1,475.6萬輛，年增19.3％。2020年，中國車市共銷售2,531.1萬輛，年減1.9％。
大陸乘用車市場信息聯席會8日公布8月乘用車市場零售145.3萬輛，月減3.3％，年減14.7％，且較2019年8月下降7％。乘聯會表示，除了2008年北京奧運會7月偏高的特殊因素，「本世紀中國車市歷史上沒出現過8月銷量較7月減少」。
(時報資訊)