大陸碳交易市場自7月16日上路至今已一個多月，中金公司固定收益部執行總經理黃達飛近日表示，碳權交易現階段僅限於履約企業之間的配額現貨交易，但企業需要碳配額的更多衍生產品，金融機構未來若能參與市場，將可為企業帶來創新產品和交易服務。

路透8日引述黃達飛表示，大陸碳市場交易機制已具備良好的政策、技術和執行能力基礎，但仍需注意配額發放制度，防止配額過鬆、過剩，影響主體引導向低碳發展。建議應確立配額收緊的方向，並將「十四五」期間各行業納入具體時間表，加強產業溝通。

此外，大陸碳交易市場可參考歐盟和地方試點經驗，逐步推進配額拍賣機制，並加強碳價發現機制，同時適度將金融機構等其它交易主體納入市場。黃達飛指出，企業需要碳配額的更多衍生產品，應引入配額期貨、期權、遠期合約和掉期等產品，打造多層次碳交易市場。

中金公司估計，大陸為實現「碳中和」目標，總綠色投資需求約為139兆元，其中，2021年到2030年的綠色投資需求約為22兆元，2031年至2060年的綠色投資需求約達117兆元，因資金缺口依然龐大，綠色金融制度的建設任重道遠。

黃達飛指出，大陸綠色債券標準形成是一個持續更新、完善的過程，長遠來看，關鍵在於綠色金融體系對市場資金導向，包括資金是否被精準投向綠色產業，且能為大陸實現雙碳目標的技術和項目標的。

(時報資訊)