美國氣候特使凱瑞（John Kerry）日前二度出訪中國展開新一輪氣候談判，由於會後雙方未說明具體成果，各界解讀凱瑞無功而返。不過中國8日釋出善意，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示，中美在綠色低碳領域有共同點，應該攜手彈好「合奏曲」。但是中方將減碳與貿易掛勾，強調減碳合作離不開中美經貿關係。

綜合陸媒報導，王受文8日出席中國國際投資貿易洽談會的中美省州綠色低碳合作研討會時表示，中國正在制定實現雙碳目標的路線圖，且中美在綠色低碳領域具有共同點，應攜手彈好「合奏曲」。

王受文指出，中美加強綠色低碳合作，離不開健康穩定的雙邊經貿關係大環境，這既是實現兩國各自減排目標的有效路徑，也是加強中美經貿合作的重要領域。中美經貿關係的本質應是互利共贏，單邊主義和貿易保護主義不僅損害兩國利益，也不利於全球經濟復甦。

路透報導，面對將氣候合作與中美廣泛議題連結的中方高層，凱瑞在8月31日至9月3日訪中與多位官員進行會晤後受訪表示，氣候問題不是意識形態問題或地緣政治的武器，認為中國不應將氣候合作與中美之間的其他議題掛勾，並強調中國可以做得更多。

在美中推動新一輪貿易談判之際，中方此時將氣候議題掛勾經貿，或將在未來以減碳為談判籌碼，使美國在貿易領域做出更多讓步。

另一方面，凱瑞前腳剛離開中國，英國高級氣候官員夏爾馬（Alok Sharma）旋即接棒赴天津展開訪中行程，夏爾馬也先後與中國氣候變化事務特使解振華、中國國務院副總理韓正會晤。夏爾馬表示，希望與中方拓展氣候融資、能源、碳交易等領域交流合作，且願與中國加強對話。

作為聯合國氣候變化框架公約第26次締約國會議（COP26）的候任主席，夏爾馬表示，很高興與解振華展開討論，以確保COP26將成功舉行。對於中國的2030年碳達峰目標，他指出，期待中國對這項政策提出更嚴格的減碳計畫。

外媒引述專家分析，近期中國雖未在與各國的氣候談判中做出新承諾，但夏爾馬與中國高層的對話，將較凱瑞的談判更具建設性。

(時報資訊)