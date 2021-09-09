金卡達夏。圖／美聯社 英國金融監管機關主管日前點名美國名媛金卡達夏（Kim Kardashian）在Instagram（IG）的發文，認為她向粉絲宣傳「投機性」加密貨幣Ethereum Max，可能使人身陷風險。他也警告投資人如果買進，要有血本無歸的準備。

英國金融監管局（FCA）主席蘭德爾（Charles Randell）周一在劍橋國際經濟犯罪研討會發表演說，他特別提及金卡達夏要求2.5億IG粉絲加入「Ethereum Max社區」炒作加密貨幣。

蘭德爾認為，金卡達夏的貼文可能是「史上單次接觸人數最多的金融促銷活動」。他直言，金卡達夏沒有必要告知粉絲們Ethereum Max是成立只有一個月的投機性數位代幣。

但蘭德爾表示，雖然金卡達夏依照IG規範已標註該貼文是一則廣告，「她沒有揭露Ethereum Max（並非以太幣）是一種投機性的數位代幣，一個月前由不知名的開發者所創造。」

蘭德爾坦言，「我無法論及這個代幣是否為騙局，但社交媒體上的名人時常取得詐騙人士付費，協助他們拉高代幣價格然後再拋售，純粹只是投機炒作。」他指稱，一些名人推廣的代幣甚至不存在。

蘭德爾強調，加密貨幣代幣未受到FCA監管，也未涵蓋在金融服務補償計畫（FSCS）之下，意即投資失利無法取得虧損補償，投資者「如果買了，應該要有賠光所有錢的準備」。

他建議應該規範IG、臉書、推特等社群平台在未獲監管機關授權下，用戶不得發布金融產品的廣告。

Ethereum Max發言人指出，金卡達夏的貼文只是想要為此計畫和實用性提升知名度，「替代幣（Altcoins）一般來說是投機性的，而Ethereum Max也不例外。但EMAX不同的地方在於我們對透明與溝通的承諾。」

(時報資訊)