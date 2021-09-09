隨著電動車已成為矽谷與底特律的兵家必爭之地，福特汽車延攬蘋果電動車計畫負責人、特斯拉Model 3的幕後推手菲爾德（Doug Field），擔任先進技術與嵌入式系統長，協助福特進一步將汽車軟體與硬體相整合。

福特執行長法利（Jim Farley）宣布這項人事案後，意味著蘋果的電動車野心遭遇挫敗，也是特斯拉將持續影響電動車發展的最新例證。

法利向記者表示：「這是紀念性的一刻，我相信我們將重塑擁有118年攸久歷史的福特。」菲爾德將擔任福特先進技術與嵌入式系統長，直接向法利報告。

菲爾德決定投效老東家，對此蘋果表示，「我們感謝菲爾德對蘋果所做的貢獻，並祝福他未來順利。」

菲爾德表示，重回福特的原因之一是他認為無人車與電動車等技術進展，仍需要產業專門技術與規模的輔助。他也透露，在與法利和其他高階主管會面後，發現福特已經與以往不同，於是決定回鍋。

菲爾德的職業生涯由1987年進入福特開始，之後曾任職賽格威（Segway）等公司。蘋果在2008年延攬菲爾德，他在2013年被特斯拉挖角，2018年再次加入蘋果，如今又回到事業的起點—福特。

外媒在2015年首披露蘋果的電動車計畫「泰坦」，激發外界的好奇心，並讓傳統汽車廠憂心，市場預期蘋果電動車可望在2020年問世，不過隨著計畫負責人更換，計畫重心轉變，外界開始質疑蘋果的野心。

蘋果在2018年延攬菲爾德，再次激起市場期望。2020年底媒體盛傳蘋果與韓國現代等汽車廠洽談合作，可望在數年內讓電動車上路，但蘋果對此仍三緘其口。

菲爾德對汽車製造最大的貢獻是在任職特斯拉時期，協助開發Model 3，不僅提振特斯拉的獲利，也塑造電動車將成為市場主流地位。

(時報資訊)