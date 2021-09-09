美國線上支付巨擘PayPal同意以27億美元收購日本「先買後付」（buy now and pay later，BNPL）新創公司Paidy，顯示該公司看好這項疫情期間崛起的消費趨勢，試圖透過此樁併購案鞏固其在先買後付款市場的主導地位。

PayPal的對手Square甫於8月斥資290億美元買下澳洲BNPL公司Afterpay，專家當時便指出，這可能是該產業整合的開始。果不其然，周二便傳出PayPal收購Paidy的消息，此交易主要以現金方式進行。

PayPal聲明指出，此收購案將強化該公司在日本支付市場的實力與重要性。日本是全球第三大電商市場，此交易有助於提升PayPal在日本現有的跨境電商業務。

Paypal被視為是BNPL市場領導者之一。該公司去年進軍澳洲，對於Sezzle與Zip Co等提供類似服務的小型企業帶來更大的競爭壓力。

PayPal表示，此交易案預計於今年第四季完成，對於2022年調整後的每股盈餘（EPS）稀釋程度應該不大。

Paidy將保留原來品牌名稱並繼續經營現有業務，而董事長與執行長等高層職位不會有所變動。據外媒上個月報導，Paidy正考慮是否掛牌上市。

Paidy允許日本消費者在網上購買商品，然後每月在當地便利店付款。該公司成立於2010年，擁有430萬活躍帳戶。

美國BNPL商業模式在疫情期間大獲成功，同時顛覆消費者信貸市場。據傳蘋果、高盛等重量級企業皆有意推出BNPL服務。

(時報資訊)