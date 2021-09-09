隨著網路內容創作當道，影片編輯軟體也成為熱門收購標的。微軟7日宣布收購澳洲影片編輯軟體新創公司Clipchamp，微軟並未透露財務條款。

值得一提的是，Adobe三周前斥資12.75億美元，買下影片編輯協作應用程式Frame.io，此軟體可讓使用者在編輯影片時發表評論。

一群思愛普（SAP）的前員工2013年在布里斯本共同創辦Clipchamp，該公司的軟體可讓個人與企業用戶編輯影片，類似Canva的文件設計工具。Clipchamp未來將加入微軟Office 365部門。

微軟高階主管普拉特利（Chris Pratley）在部落格表示，Clipchamp的軟體針對小型事業主、網紅、學生、教師、家庭與資訊工作者，與微軟365是天作之合。很高興Clipchamp將加入微軟。

Clipchamp共同創辦人德雷林（Alexander Dreiling）接受澳洲媒體訪問時表示，創辦團隊評估微軟的文化與目標後，發現雙方觀念一致，於是決定出售公司，終止新創旅程，並成為微軟的一員。

Clipchamp創立迄今共吸引1,420萬美元外部資金，投資人包括Ten13與Tola Capital。根據領英（LinkedIn）資料顯示，Clipchamp目前擁有92名員工。

Clipchamp 7月表示，公司有超過1,700萬名註冊用戶，39萬家企業使用其軟體，年增幅達54％。Clipchamp在官網表示，谷歌、微軟、德勤（Deloitte）與Zendesk皆是其企業客戶。

微軟一直展現對視訊領域的興趣，曾在2020年洽談收購TikTok的美國業務，但最終並未達成交易。微軟曾在2018年收購影音教育平台Flipgrid 。

(時報資訊)