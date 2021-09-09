加拿大央行8日舉行貨幣政策會議上，維持目前利率水準在0.25％不變。同時，路透在8月30日到9月3日間，針對34位經濟學家進行統計調查，全部預期央行在明年底前，把基準利率調升一碼至0.5％。

　在19位固定受訪的經濟學家裡，有16位認為央行可能再縮小買債規模，極可能從10月開始把目前每周買債20億加元，縮減至10億加元，並調高下季經濟成長率和通膨率的預測值。

　目前央行遇到的頭痛問題，是第二季國內生產毛額（GDP）意外年減1.1％，為去年第二季以來首度萎縮，遠低於其預期的年增2％。但路透最新調查裡，16位經濟學家預期央行在明年底前至少升息一次，高於7月調查時的14位。

　富國銀行經濟學家貝內布魯克（Nick Bennenbroek）說，即使加國經濟可能表現軟弱一段時間，但其通膨率居高不下，整體經濟復甦步伐仍然持續往前走。

　他認為在這樣的背景下，央行會轉向縮小寬鬆貨幣政策的方向。若經濟成長率或通膨率出現令人意外的大幅上升，央行在疫後的首次升息時間點，就可能較目前市場預期來得早。

　加國積極為民眾接種新冠疫苗，目前約75％人口把接種至少一劑疫苗，即使出現新變種病毒，仍降低其大規模封城的機率，讓經濟不受疫情影響。

　即使加國20日將舉行國會大選，但路透調查的18位經濟學家裡，15位認為選舉結果，中期內不會對加國經濟與貨幣政策有實質影響。

　BMO策略師雷特茲（Benjamin Reitzes）是少數認為有影響的專家之一。他認為不管那一黨贏得大選，結果都可能會出現少數政府，從而無法在國會推動所有其想要執行的政策。

(時報資訊)

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