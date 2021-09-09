全球企業掀起前所未見的併購熱潮，收購公司與空白支票企業也砸下數百億美元展開交易，這使今年前八個月的併購規模創下歷年同期新高，也為銀行帶來豐厚財源。

據資料供應商Dealogic數據，美國今年1到8月合併與併購達1.8兆美元，全球上看3.6兆美元，兩數據皆創下Dealogic 1995年開始追蹤此數據以來的同期最高，預料2021全年，將刷新2015年締造的高峰。

此波併購熱潮也為華爾街賺進大把鈔票。大型銀行和顧問公司在今年上半的交易顧問收入躍升至新高。身為華爾街頂尖交易處理商的高盛，過去三季每季收費都超過10億美元，在疫情前的十年，只有一次達到此水準。

銀行業者預料到年底前還會流入可觀的交易顧問費，因為銀行通常到交易完成時才收費，而到目前為止，還有多件大型交易尚未完成，這也帶動銀行股節節攀升。以高盛為例，今年股價累漲56％，表現為道瓊工業指數之冠。

隨著暑假結束，銀行業者預料將更忙碌。到第二季結束前，數家銀行累積的交易案已寫下新高。經濟前景樂觀、企業現金水位上升、私募公司與特殊目的收購公司（SPAC）資金充沛等原因，都促成企業展開併購案。

當前的盛況與一年半前的低迷形成對比，當時企業因應疫情爆發而力求生存，交易活動停擺，原本進行中的大型交易案也都緊急喊停，例如全錄決定放棄向惠普發動的敵意收購案。

隨著去年經濟回穩，企業管理層觀察數月，皆認為是到了改變策略的時候。高盛投資銀行部共同主管狄斯（Dan Dees）表示，所有的構想都已在董事會成員與執行長中心，如今重新成為優先議題。

(時報資訊)