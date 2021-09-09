美國農糧出口將至少需要一個月才能回到正常水準附近。圖／路透
美國農糧出口將至少需要一個月才能回到正常水準附近。圖／路透
颶風艾達肆虐墨西哥灣，破壞多個重要貨櫃碼頭，嚴重影響美國農糧出口。專家估計亞洲買家要面臨出貨被延誤至少一個月，從而刺激亞洲農糧價格上漲。

　新冠疫情導致供應鏈中斷之際，農糧價格走勢波動劇烈。以芝加哥最活躍的玉米期貨價為例，5月初每英斗最高逼近6.4美元，跟去年底相較飆漲近50％，即使其後大幅拉回，9月7日收盤價仍逾5美元，今年來累漲約18％。

　供應鏈與漲價等問題限制亞洲買家的購買量，導致庫存不斷下降。專家擔心美國碼頭出狀況，令出口亞洲的農糧供應進一步緊張而引發糧食通膨。

　嘉吉（Cargill）等重要農糧出口商的穀物裝卸設備遭颶風破壞後，美國黃豆最大買家中國、玉米主要買家日本、和小麥重要買家印尼等預料最受影響。

　路透報導，一名不願公開身份的亞洲農糧加工公司高層透露，已有幾家貿易商要求把貨運合約期從9月改為10月，這表示美國農糧出口將至少需要一個月才能回到正常水準附近。部份貿易商甚至要求取消出貨合約。

　據美國農業部（USDA）迄9月2日止一周資料，黃豆出口量較前一周銳減82％至6萬8,059公噸，較去年同期銳減96％。玉米出口周跌53％至27萬5,799公噸，年跌69％。

　交易商表示若出貨問題嚴重，令美國農糧供應商發出不可抗力宣告，亞洲買家只能無奈等待或尋找其他貨源。USDA指2016年到2020年間，美國逾七成黃豆出口至亞洲，其中56％是每年9月到12月間出貨。

　美國黃豆與玉米主要依賴墨西哥灣碼頭出口，在灣區碼頭未能恢復正常運作後，外界預期部份黃豆和玉米會轉運至西岸碼頭來維持對亞洲出口，但這只會令西岸碼頭原本壅塞的問題變嚴重，從而拖累小麥出口。

(時報資訊)

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（更新：2021/09/09）
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