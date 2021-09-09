美國總統拜登預定9日發表白宮針對Delta變種病毒提出的新對策，內容涵蓋公部門及民間企業等六大面向，除了鼓勵地方政府運用聯邦經費延長發放失業補助之外，也可能透過其他管道強制接種疫苗。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）7日表示：「總統將在9日向美國人民發表對抗Delta變種病毒及疫苗加強劑的重大政策。」

白宮7日也宣布美國疫苗接種計畫達到新的里程碑，那就是全國75％以上的成年人已完成至少一劑疫苗接種。

美國政府上周公布8月非農業部門就業報告後，拜登曾對外暗示將在本周發表最新疫情對策。拜登當時表示：「Delta變種病毒無疑是8月就業數據不如預期的主因。我知道大家原先預期，而我也期盼8月就業大幅成長。下周我將提出接下來對抗變種病毒的策略，化解大眾的部分疑慮。」

拜登之所以選在此時發表最新防疫政策，主要是因為9月美國各級學校陸續開學，許多學童在過去一年多遠距教學後再度踏進校園，無奈近日Delta變種病毒肆虐又使美國部分地區確診病例暴增。另一方面，美國政府預計9月中開始施打疫苗加強劑，但至今仍有專家質疑加強劑的必要性。

拜登先前已經下令要求210萬名聯邦政府員工接種疫苗，且國防部也要求130萬名服役人員接種疫苗，但美國政府至今對於提升民間疫苗接種率的作為相當有限。莎琪坦言拜登確實很難強制全民接種疫苗，但仍會呼籲民間企業要求員工接種。

莎琪表示：「政府至今已透過各種管道提升全國疫苗接種率，其中一項做法就是透過民間企業自行要求員工接種疫苗，或由各學區要求教職員接種疫苗。」

拜登上周也曾透露，他將鼓勵疫情嚴重的地方政府運用聯邦資金來延長失業補助。他表示：「新對策將說明政府如何保護學校、企業、國內經濟及美國家庭不受Delta變種病毒威脅。」

自疫情爆發以來，美國確診案例已累計突破4,000萬，單是上個月便增加400萬例。

(時報資訊)