聯合國氣候變遷小組（IPCC）於今年8月發布第六次氣候變遷評估報告，指出18世紀工業革命以來地球升溫約1.07°C，並嚴厲指出海層融化、海平面變化，在數百年至數千年內皆不可逆轉，人為活動是造成高頻極端氣候的主因。此報告發布恰逢第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）前夕，勢必督促各國對氣候變遷作出更積極的因應措施及減碳規範。

由於極端氣候的威脅，近年永續趨勢已從ESG風險管理，提升為企業韌性與轉型調適能力，尤其能源、石化、鋼鐵、水泥及半導體等高碳排產業首當其衝。例如在企業持續營運的部分，美國德州年初遭受百年暴風雪襲擊，嚴重影響電力、供水系統，衝擊全球汽車、資通訊、民生等供應鏈及終端商品補給；而從投資人的角度來看，在能源轉型政策下，全球規模最大的挪威政府主權基金（GPFG）自2015年逐步撤資燃煤產業，另外代表了超過88兆美元資產規模的格拉斯哥零碳金融聯盟（GFANZ）也將依循全球淨零承諾，強化資產及投資組合碳管理。意指未來在碳中和趨勢下，高碳排產業將在資金運用、市場競爭上面臨更嚴峻的挑戰，並需提出更大幅度的減碳與氣候行動，我們建議可參考以下模式發展長期綠色營運路徑：

1、投入低碳製程與能源使用技術：以德國化學公司巴斯夫（BASF）為例，其碳管理研發部門正設計全球第一座電力加熱的蒸汽裂解爐，以再生能源取代天然氣，可望降低化學品關鍵原料在生產製程中9成的碳排放量；另一方面研發新的甲烷熱解技術，希望將天然氣直接分解為氫氣和固態碳，就能在不排放二氧化碳的狀況下量產氫氣，創造減碳貢獻。

2、增加低碳投資規劃，降低財務衝擊：以台灣水泥為例，在水泥熟料鍛燒過程中無可避免將產生大量碳排，除持續投入製程優化降低碳排外，亦積極進行綠色產業布局，包含將在台設立第一座超級電池工廠、收購義大利電動車儲能公司以及和全球第四大車廠Stellantis簽署合作備忘錄，目標成為南歐電動車雙向快充電網龍頭，透過提高綠能投資降低氣候變遷造成的財務衝擊，符合永續營運趨勢。

3、業務轉型，進入低碳領域產業：丹麥沃旭能源（Orsted）前身為DONG Energy（丹麥石油與天然氣公司），2017年出售石油及天然氣上游業務，以2040年達到淨零碳排為目標驅動綠色業務，其投入離岸風場開發和營運，至今已能供應1,800萬人用電量。此企業意識到傳統能源產業的發展將受到限制，因此售出本業轉型為綠色企業，進一步協助其他企業降低碳排放。

當碳管理成為全球無可迴避的議題，接下來幾年我們會發現未能即時因應「去碳」趨勢的企業將逐漸被淘汰，值得省思的是，過去兩次的工業革命皆為人類生活帶來大幅改變，而這些高碳排產業對於民生經濟具有重要影響力，因此除了將減碳作到極致外，高碳排產業的永續轉型將牽引整體產業鏈迎來新一波綠色工業革命，成為人類發展與環境永續共存的關鍵驅動力。

(時報資訊)