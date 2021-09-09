國發會主委龔明鑫8日出席農業金融研討會時指出，國發基金規模達到1.3兆元，投資農業事業有14家，很樂意成為新創的第一桶金，有機會找到下一個農業台積電。

總統蔡英文以錄影方式致詞也指出，未來要繼續讓台灣農業走向國際，並且打造國家級農業外銷隊。同時鼓勵各式農業創投，在冷鏈、加工、物流方面，都會投入資源，相信透過和全球華僑台商攜手合作，可以持續開拓新的國家、新的市場，為農業外銷打開更多的商機。

龔明鑫則在會中發表專題演講，主題為「國發基金與農業投資」。他指出，國發基金最初是1973年成立，當時規模大約309億元，到2021年6月底，國發基金累計已經繳庫2,630億元，目前基金規模達到1.3兆元左右。

他表示，國發基金目前最大占比就是護國神山台積電，大概占比為6％，每年領到不少股息，部分繳庫、部分繼續投資，因此希望國發基金可以尋找下一個農業台積電。

國發基金除了可以透過審議，進行金額大一點的直接投資，也可以透過投資創投方式，善用民間創投的投資眼光。

對於未來農業發展，龔明鑫認為，隨著永續概念興起，帶動全球綠色經濟以及ESG投資，如何導入智慧農業非常重要。同時全球食農科技領域投資呈現快速成長的趨勢，投資金額近五年成長逼近九倍，日後農業投資已經跟過去樣貌很不同，全球代表性案例面向很多元，包含電商服務平台、垂直農場、農用生物科技等。

國發基金已經透過直接投資、搭配創投或天使投資等方式，投資14家農業相關事業，投資金額達3.08億元，包括厚生市集、台灣花卉生物技術公司等，投資規模有大有小，最大約1億元。

(時報資訊)