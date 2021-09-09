長榮海運8月營收飆破500億大關再創新高，繼年初斥資23～26億美元訂造20艘1.5萬TEU（20吋櫃）大型船舶後，公司8日召開董事會，決定再度砸下9.58～10.98億美元（約新台幣268～307億元），訂造24艘1,800～3,000TEU小型全貨櫃輪。

長榮海運8日董事會拍板，預計訂造2艘1,800 TEU、11艘2,300 TEU及11艘3,000 TEU全貨櫃輪，平均每艘船價在2,800～5,100萬美元，總交易金額為9.58～10.98億美元。

長榮運能三級跳，目前營運船隊計203艘船，運能逾139萬TEU，自有船舶達116艘、約69萬TEU，租用船舶87艘、約70萬TEU。此外，長榮目前已簽約的新船（含租船及自有船）尚有55艘待交船，運能逾66萬TEU，今明兩年運能成長幅度各約15％左右。

全球運能需求居高不隊，長榮8月營收創新猷，受惠2.4萬TEU（20呎櫃）長範輪新船加入營運、2萬TEU長賜輪歸隊及運價維持高檔三大利多，單月合併營收飆升至500.21億元、再創新高，月增9.03％，年增164.79％，累計前八月合併營收為2,858.2億元，年增131.72％。

此外，長榮9月共有三艘新船加入營運，第二艘2.4萬TEU的新船長儀輪（EVER ACT）預計9月10日加入歐洲線，兩艘1,800 TEU的貨櫃輪投入近洋航線，預計9月合併營收有望再刷新猷，在全球塞港問題遲未解除下，年底前單月營收有機會見到600億元的數字。

不過長榮海運單月營收頻創高點，但股價卻呈現利多不漲，8日收在126元，跌破月線目前守穩在半年線，市場認為股價可能已提前反應營運創高的利多，若要止跌回穩，需觀察2022年的營運能否優於今年。

展望貨櫃業第四季及2022年景氣及運價。業者表示，塞港以及疫情仍攸關運價及供給吃緊是否的重要因素，一旦塞港持續，2022年第一季運價將維持在高檔，若塞港有解，運力供需平衡，運價恐出現修正。

長榮總經理謝惠全日前法說會上指出，因塞港及美國零售業低庫存，供需嚴重扭曲，預期全球塞港將會到2022年中，塞港成為新常態。

長榮上半年EPS為15.03元，法人圈估長榮全年EPS最樂觀為38.27元，2022年EPS的預估區間落在26～29元間。

(時報資訊)

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