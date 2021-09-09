台灣企業前進新南向動能不減，最新調查顯示，多數台灣企業對東協的業務前景充滿信心，新加坡、菲律賓與馬來西亞是最具發展潛力的市場，95％的受訪企業預期營收將成長，93％的受訪企業認為生產力可望顯著提升，更有七成受訪企業認為，在新南向市場推動永續與ESG發展，將能讓企業達成平衡發展並降低風險，建立深度合作關係。

渣打集團8日發布「台灣－東協商機無界限」調查，深入分析台灣與東協地區的跨境貿易發展現況與商機，調查於今年4月進行，對象是業務跨足東協市場的台灣企業主與高階經理人。

渣打國際商業銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）表示，近年來東協地區已經成為台灣企業進行分散供應鏈的主要據點，更是重要的消費市場。

渣打銀行企業、金融機構暨商業銀行事業總處負責人朱佳玲亦指出，渣打集團在東協地點十個市場擁有據點，是唯一能積極協助政府推動新南向政策、協助台灣企業快速進入東協市場的全球性銀行。

基於東協區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的啟動，實際吸引更多的外人投資注入東協市場，此次調查也顯示，91％受訪企業預計在未來三至五年內，增加至少25％的資金在東協市場。

渣打報告指出，東協國家是新南向政策的最大亮點，占了台灣貿易和投資流量的大部分，2019年和2020年台灣對NSP國家的出口中有80％是到東協。近年COVID-19爆發，馬來西亞仍獲得台灣新一輪投資，使台灣成為馬來西亞製造業的第四大外國直接投資來源，僅次於大陸、美國和新加坡。

新冠疫情擴大是東協台商目前最擔心的事，渣打銀行東北亞區資深經濟學家符銘財表示，疫情可能導致消費支出衰退與經濟復甦緩慢，交易支付方式與基礎建設，會是未來6到12個月拓展東協業務時面臨的首要挑戰。

(時報資訊)